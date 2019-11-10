محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز الروابط مع العراق

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إن الإمارات حريصة على تعزيز الروابط الأخوية التي تجمعها مع جمهورية العراق الشقيقة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطئ، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الذي يزور الإمارات حاليا.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الفرص الواعدة لتطوير علاقات التعاون بين الإمارات والعراق بشكل عام وإقليم كردستان العراق بشكل خاص في العديد من الجوانب خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة، وأكدا حرصهما المشترك على تنمية أوجه علاقاتهما والتعاون المشترك في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية بما فيه مصلحة الطرفين.

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وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تعزيز الروابط الأخوية التي تجمعها مع جمهورية العراق الشقيقة، فيما أعرب رئيس إقليم كردستان العراق عن سعادته بزيارة الإمارات، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تجمع الدولتين.

كما ثمن نيجيرفان بارزاني الدعم الذي تقدمه الإمارات إلى إقليم كردستان العراق في مختلف الجوانب، خاصة مساعدته في مواجهة تحديات إيواء النازحين واللاجئين الذين يتوزعون في عدد من مناطق الإقليم.

حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.



