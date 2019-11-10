واشنطن تتعهد بملاحقة خليفة البغدادي في "أقرب وقت"

قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الأحد، إن واشنطن ستراقب الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي وخليفة أبوبكر البغدادي عن كثب، وستتم ملاحقته في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف مارك ميلي، خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج This week على قناة ABC الأمريكية‎، أن إرهابيي داعش لا يزالون في المنطقة، وإذا لم نمارس الضغط عليهم قد تتهيأ الظروف لعودة التنظيم الإرهابي.

وأكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أن مقتل البغدادي له تأثير كبير على التنظيم ككل، وأن البنتاجون لديه الكثير من المعلومات حول خليفته.

وقال: "سنرى في الفترة المقبلة هل سيتمكن خليفة البغدادي من لم شتات التنظيم أم لا".

ولفت ميلي إلى أن مهمة القوات الأمريكية في أفغانستان لم تنته بعد، كما أن واشنطن ستبقي في سوريا أقل من ألف جندي.

وأشار الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إلى أن الهدف من الوجود العسكري للولايات المتحدة رغم صغره في سوريا، هو مراقبة تنظيم داعش الإرهابي لهزيمته نهائيا.

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وأكد أن التواجد الصغير للقوات الأمريكية في سوريا الهدف منها الهزيمة النهائية لداعش، مشيرا إلى أن أكثر من 500 جندي سيبقون هناك على الأرجح.

وعندما قالت مذيعة قناة "إيه بي سي" لرئيس هيئة الأركان المشتركة: إذا قمت بالحسابات وراقبت القوات الجديدة التي تدخل وتلك التي تخرج، فقد يكون هناك أكثر من 700 فرد باق"، أجاب ميلي: "حسنا، سيكون هناك أقل من ألف بالتأكيد، وعلى الأرجح عدد يقارب 500، ربما 600، لكنه في هذه الحدود.. لكننا لن نتطرق إلى أرقام محددة لأننا ما زلنا في مرحلة التحليل حاليا".

وكانت الولايات المتحدة دفعت مطلع الشهر الحالي بقوات خاصة إلى سوريا بهدف تأمين حقول النفط في شمال البلاد.

وجاءت تلك الخطوة بعد أن أعلنت واشنطن سحب جزء كبير من قواتها قبل انطلاق الهجوم التركي على شمال شرق سوريا في مطلع شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، مؤكداً أن العملية استغرقت ساعتين وشاركت فيها نحو 8 مروحيات.

ترامب أكد أن الجيش الأمريكي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقيه.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن عملية استهداف البغدادي كانت ضمن أولويات إدارته لوقت طويل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بحثت عن زعيم داعش لسنوات.

وأكد أنه تم التأكد من هوية جثة أبوبكر البغدادي، لافتا إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق ثم فجر نفسه.