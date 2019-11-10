توقعات بتأجيل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة بأفغانستان مجددا

صرح مسؤولان بأن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في أفغانستان قد يتأجل مرة أخرى بعدما دعا رئيس السلطة التنفيذية والمرشح الرئاسي عبدالله عبدالله، الأحد، إلى وقف فرز الأصوات للاقتراع الذي جرى سبتمبر/أيلول الماضي.

وأعلن المنافس الرئيسي للمرشح المخضرم أشرف غني، الأحد، أنه لن يوافق على إضافة مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع، التي وصفها بأنها مريبة، لعملية مزمعة لإعادة فرز الأصوات.

وقالت مفوضية الانتخابات المستقلة في أفغانستان، السبت، إنها ستعيد فرز بطاقات الاقتراع بأكثر من ثمانية آلاف مركز اقتراع وهو ما يوازي ثلث إجمالي عدد المراكز تقريبا بسبب ما وصفته بالتناقضات في نظام التصويت.

لكن عبدالله عبدالله، الذي يتقاسم السلطة حاليا مع غني في حكومة وحدة، قال إن فريق منافسه يضغط من أجل ضم نحو 300 ألف بطاقة اقتراع إضافية لم تمر عبر أجهزة الاستدلال البيولوجي المستخدمة في مراكز التصويت ويتعين إلغاؤها.

وأكد عبدالله لحشد من أنصاره في كابول: "لا بد من وقف عملية إعادة الفرز وإذا مضت مفوضية الانتخابات قدما في هذه العملية دون وجود مراقبينا سوف نتخذ إجراء"، متهما فريق منافسه بالتزوير وهو ما نفاه غني.

Advertisements





وأبلغ داود سلطان زوي القيادي البارز في حملة غني الانتخابية رويترز قائلا: "فريق عبدالله خائف من إعادة الفرز لأنهم سيخسرون".

ومن المرجح أن تؤدي المواجهة إلى تعميق الأزمة السياسية في أفغانستان بعد انتخابات الرئاسة التي شابتها اتهامات بالتلاعب.

وقد تتأجل مجددا النتائج الأولية التي كان من المقرر إعلانها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي طبقا لمسؤولين بمفوضية الانتخابات طلبا عدم نشر اسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث علنا عن عمليات الفرز.

وكان من المقرر إعلان النتيجة في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لكن بطء العمل فيما يتعلق بعملية إدخال البيانات والتعامل مع عمليات تزوير مكثفة أخَّرا الإعلان.

وأعلن كل من غني وعبدالله الفوز في الانتخابات حتى قبل فرز بطاقات الاقتراع.