إصابة 5 جنود إيطاليين في تفجير بالعراق

أعلن الجيش الإيطالي، الأحد، إصابة 5 من جنوده بينهم 3 في حالة خطيرة، وذلك في هجوم وقع قرب مدينة كركوك، شمالي العراق.

وقال الجيش، في بيان له، إن شحنة ناسفة بدائية انفجرت لدى مرور فريق من القوات الإيطالية الخاصة، مشيرا إلى أن طائرات هليكوبتر أمريكية قامت بنقل الجرحى.

وقال الجيش إن هذا الفريق موجود في العراق ضمن بعثة دولية للمراقبة والتدريب تتولى مساعدة القوات المحلية التي تتصدى لتنظيم داعش الإرهابي.

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ورغم أن الجيش لم يحدد المكان الذي وقع فيه الحادث، قالت وكالة أنباء "أدنكرونوس": إن الهجوم وقع قرب مدينة كركوك، شمالي العراق.

والجمعة، أعلن الجيش العراقي، سقوط 17 صاروخاً قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في شمالي البلاد أيضا، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وقال مصدر أمني إن الصواريخ سقطت قرب قاعدة القيادة العسكرية في نينوى شمالي البلاد، ولم يذكر الجهة التي يُعتقد أنها نفذت الهجوم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

من جهتها، أوضحت خلية الإعلام الأمني أن "القوات الأمنية العراقية تجري عملية بحث وتفتيش عن مجموعة ارهابية قامت بإطلاق الصواريخ".

وذكر قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي أن سقوط الصواريخ لم يسفر عن ضحايا، مشيراً إلى مقتل 3 إرهابيين.