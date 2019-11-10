وزير الداخلية الأفغاني يعلن "هزيمة" داعش في ننجرهار

أعلن وزير الداخلية الأفغاني بالوكالة مسعود أندرابي، الأحد، هزيمة الفرع الأفغاني لتنظيم داعش الإرهابي في ولاية ننجرهار شرقي البلاد، حيث كان يسعى لإقامة معقل له.

وقال وزير الداخلية الأفغاني من جلال أباد، عاصمة ولاية ننجرهار: إن تنظيم داعش قد هُزم في ننجرهار، وتم تدمير مراكزه"، وذلك في خضم عمليات متواصلة ضد الإرهابيين.

وأضاف: "سندمّر قريبا آخر مراكز لهم. بمساعد الشعب، سنقضي عليهم بالكامل. هناك مجموعات صغيرة تابعة لهم تستسلم، وسيتم القضاء على مجموعات صغيرة أخرى في ولاية أخرى".

وأكد أندرابي أن تنظيم داعش يتكبّد "هزيمة كاملة" في أفغانستان.

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وأعلن المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوغياني استسلام 32 مقاتلا في تنظيم داعش للقوات الحكومية السبت، وقال لوكالة فرانس برس إنهم يستسلمون "بأعداد كبيرة".

وانخرط تنظيم داعش في النزاع الأفغاني عام 2015 حين سيطر على مساحات شاسعة من ولايتي ننجرهار وكونار الواقعتين قرب الحدود مع باكستان.

وفي السنوات التي تلت تبنّى التنظيم سلسلة تفجيرات مروّعة في أفغانستان، بما في ذلك حفل زفاف في كابول، وتعرّض بشكل مستمر لهجمات أمريكية وأفغانية وحتى من قبل حركة طالبان.

وتكبّد "داعش" خسائر كبرى في الأشهر الأخيرة أبرزها انهيار ما أطلق عليه "خلافة" التنظيم في سوريا ومقتل زعيمه أبوبكر البغدادي في عملية أمريكية داخل الأراضي السورية الشهر الماضي.