مبارك المهدي يدعو لوقف "العدائيات" في السودان

دعا رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل المهدي، الأحد، الحكومة الانتقالية بتجديد وقف العدائيات ووقف عمليات عسكرية قال إنها تجري حاليا بين الجيش، وحركة عبدالواحد محمد نور في دارفور.

وقال الفاضل، في بيان، إن حزبه حصل على معلومات من مصادر موثوقة بتجدد القتال في المنطقة الغربية من جبل مرة بدارفور بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد نور، وخلفت عددا من القتلى.

وناشد الحكومة الانتقالية بتجديد وقف العدائيات ووقف أي عمليات عسكرية فورا، حتى لا تسمم أجواء مفاوضات السلام المرتقبة.

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وحث رئيس حزب الأمة، القوات المسلحة السودانية وجيش حركة تحرير السودان بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتمكين المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات للمحتاجين في مناطق القتال.

وتقود حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نورا حربا في إقليم دارفور منذ عام 2003 وتسيطر حاليا على مناطق بجبل مرة، وهي الأكثر تشددا حيث رفض زعيمها الدخول في أي محادثات سلام مع النظام السابق.

وتمثل حركة عبدالواحد نور الفصيل الوحيد الذي لم يشارك إلى الآن في محادثات السلام مع الحكومة الانتقالية الجديدة.

وكان المجلس السيادي السوداني، أصدر قرارا الشهر الماضي قضى بوقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، وذلك لتهيئة بيئة السلام ودعم المحادثات مع الحركات المسلحة.