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إمبراطور اليابان وزوجته يجوبان شوارع طوكيو في موكب التتويج

جاب إمبراطور اليابان ناروهيتو وزوجته ماساكو شوارع وسط طوكيو اليوم الأحد في موكب كبير بمناسبة التتويج فيما اصطف المهنئون على الجانبين لتحيتهما ملوحين بالأعلام ورافعين هواتفهم المحمولة لالتقاط الصور للزوجين المبتسمين.

واعتلى الإمبراطور ناروهيتو (59 عاما) العرش في مايو أيار خلفا لوالده أكيهيتو الذي أصبح أول إمبراطور يتخلى عن عرشه منذ نحو 200 عام.

وكان من المقرر في بادئ الأمر تنظيم الموكب يوم 22 أكتوبر تشرين الأول عندما تُوج الإمبراطور رسميا أمام حشد من كبار الشخصيات من نحو 190 دولة لكنه تأجل بسبب تداعيات إعصار مدمر اجتاح اليابان.

ولوح الإمبراطور والإمبراطورة، التي تخرجت في جامعة هارفارد وعملت بالسلك الدبلوماسي، للناس من سيارة تويوتا مكشوفة تجولت بهما في شوارع المدينة التي اصطف على جانبيها المشاهدون وانتشر فيها أفراد الشرطة بكثافة.

وتجمع عشرات الألوف من الناس لمشاهدة الموكب على امتداد مساره الذي يبلغ 4.6 كيلومتر. وبعضهم اصطف منذ الأمس ليضمن مكانا جيدا للمشاهدة.

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وقال هيوري أوكازاكي الذي وقف من مساء الأمس أمام القصر الإمبراطوري "أردت أن أكون في المقدمة كي أشهد هذه اللحظة التاريخية بعيني ولأرى ابتسامة الإمبراطور والإمبراطورة".

وأضاف "لم أستطع الانتظار فجئت مساء أمس".

وعزفت الفرق الموسيقية مقطوعات احتفالية مع تحرك الموكب الذي يمتد بطول 400 متر ويضم 46 سيارة تقل ولي العهد الأمير أكيشينو والأميرة كيكو ورئيس الوزراء شينزو آبي وغيرهم.

وخصصت السلطات حوالي 16.1 مليار ين (147 مليون دولار) للمراسم المصاحبة للتتويج خلال العام بزيادة 30 بالمئة عن تكلفة احتفالات اعتلاء أكيهيتو العرش قبل 30 عاما.