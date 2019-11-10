أردوغان: هناك من يسعي لإغراق تركيا في الدماء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أكد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، أن هناك جهات تسعى لإغراق تركيا بالدماء، باستخدام التنظيمات الإرهابية، منتقدا المعارضة التركية القائلة بـ"عدم وجود داع لبقاء قوات تركية في سوريا".

Advertisements

كما أكد أردوغان أن القوات التركية "تواصل ملاحقة التنظيمات الإرهابية، في الداخل والخارج"، قائلا إنها "لا تجد مفرا أو مخبأ"، من الجيش التركي.

وأضاف أن القوات التركية "ستواصل الرد على استفزازات الإرهابيين من الجانب السوري"، مؤكدا فشل "من يحاول زرع الفتنة بين أبناء الجمهورية التركية"، في محاولاته كما فشل في الماضي.

كما لفت أردوغان، إلى أن محاولات زعزعة الاستقرار في تركيا عبر الهجمات الاقتصادية، باءت أيضا بالفشل، وأن الاقتصاد التركي أحبط كافة المؤامرات التي تحاك ضده.