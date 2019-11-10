شاهد.. إيفانكا ترامب تفاجئ الجميع بـ"رقصة عربية"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، وهي تؤدي حركات راقصة على أنغام فلكورية في المغرب رفقة مسؤولين أمريكيين ومغاربة.



ووصلت إيفانكا ترامب إلى المغرب، الأربعاء الماضي، في زيارة من أجل الترويج لبرنامج يهدف لمساعدة النساء في الدول النامية.

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