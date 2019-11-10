شكرا لقرائتكم خبر عن سورية: عشرات القتلى والجرحى بقصف جوي وانفجار سيارة مفخخة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

قُتل سبعة مدنيين بينهم أطفال اليوم (الأحد) بقصف جوي روسي استهدف إحدى بلدات محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن بين القتلى ثلاثة أطفال، وسقطوا جميعاً في «غارات شنتها طائرات حربية روسية مستهدفة بلدة كفرومة في ريف إدلب الجنوبي».

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وأسفر القصف عن إصابة ثمانية آخرين بجروح، بعضهم حالهم خطيرة.

من جهة ثانية أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من عشرين شخصاً بجروح اليوم، بإنفجار سيارة مفخخة في منطقة تسيطر عليها القوات التركية في شمال سورية.

وجاء في البيان أن «ثمانية مدنيين قتلوا وأصيب أكثر من عشرين بجروح في اعتداء بالسيارة المفخخة»، ونسب التفجير إلى وحدات حماية الشعب الكردية.