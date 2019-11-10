الجيش السوري: تركيا سيطرت على أكثر من 4 آلاف كلم2

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ دمشق

كشف الجيش الوطني السوري المعارض المدعوم من تركيا عن أن عملية الاجتياح التي أطلقها إردوغان أدت إلى سيطرة أنقرة على أكثر من أربعة آلاف كيلو متر مربع في شهرها الأول.

وقال الناطق العسكري الرسمي في هيئة أركان الجيش الوطني السوري المعارض يوسف حمود لوكالة الأنباء الألمانية إن «عملية نبع السلام التي أطلقت في التاسع من شهر أكتوبر الماضي كان مخططا لها أن تتم بأسرع من ذلك، وأن تتم السيطرة على كل المنطقة الآمنة في ريفي الرقة والحسكة، ومع ذلك تمت السيطرة على 4200 كلم مربع خلال فترة شهر من انطلاق العملية ووصول قواتنا إلى الطريق الدولي M4 في مناطق ريف الرقة والحسكة».

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وأضاف أن هدنتين تسببتا بطول فترة العملية بشكل كبير جدا، وتوقف العمليات العسكرية، مشيرا إلى أنهم «حرروا» بعض المناطق من عناصر قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي أصبحت قوات مشتركة مع القوات الحكومية السورية.

ولفت إلى أن هذه القوات ما زالت موجودة في منطقة مساحتها 30 كلم، وهي المحددة في الاتفاق الذي تم توقيعه مع أمريكا في السابع عشر من شهر أكتوبر الماضي، كاشفا عن إجبار «قسد» آلاف الشباب على التجنيد الإجباري.

وتابع «أكد لنا الأهالي في مدينة رأس العين أن نحو 1200 عنصر من حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل أبلغوا الأهالي أنهم سوف يقاتلون حتى الموت، وخلال أيام سيطرة قواتنا على أكثر من 60% من المدينة وبعد تعليق العمليات والتوصل إلى هدنة، قامت أكثر من 130عربة بإخراج مقاتلي قسد من المدينة، كانت المعارك عنيفة واستطاعت قواتنا السيطرة على المدينة بشكل كامل».