الآلاف يهتفون لإمبراطور اليابان وزوجته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طوكيو

هتف عشرات الآلاف من المواطنين اليابانيين لإمبراطور اليابان الجديد، ناروهيتو وزوجته، الإمبراطورة، ماساكو، فيما كان موكبهما يمر عبر طوكيو أمس.

وحيا الزوجان الملكيان، اللذان كانا يتحركان في سيارة مكشوفة سوداء، الشعب في موكب، أقيم تحت سماء زرقاء مشرقة على طول مسافة 6ر4 كيلومترات من القصر الإمبراطوري إلى مقر ملكي آخر في منطقة «أكاساكا»، حيث مر عبر مبنى البرلمان الياباني في الطريق.

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ويقيم ناروهيتو «59 عاما» وماساكو «55 عاما» حاليا في قصر «أكاساكا» حيث يخضع القصر الإمبراطوري لتجديدات، وتم نشر حوالي 26 ألف رجل شرطة لتوفير الأمن في الحدث.

وكان من المقرر إقامة الموكب عقب التنصيب في 22 أكتوبر، لكن تم تأجيله في أعقاب الدمار الذي أحدثه إعصار هاجيبيس القاتل في وقت سابق من الشهر الماضي.

وكان موكب الإمبراطور السابق أكيهيتو في نوفمبر 1990 قد شهد خروج حوالي 120 ألف شخص لمتابعته.