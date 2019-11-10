الأردن يعلن فرض سيادته على الباقورة والغمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن العاهل الأردني عبدالله الثاني أمس انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض السيادة الأردنية الكاملة على كل شبر منهما.

وقال خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الأردني الثامن عشر وإلقائه خطاب العرش، إن مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية ثابتة.

وأضاف «لقد قدمت الحكومة خلال الشهر الماضي برنامجا اقتصاديا سيتم تنفيذه على مراحل، ضمن أربعة محاور، يهدف إلى إعادة النظر في الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة».