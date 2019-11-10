متظاهرون نصبوا الخيم أمام شركة كهرباء لبنان في الجميزة

بدأ عدد من المحتجين يتجمعون امام شركة كهرباء لبنان في منطقة الاشرفية تحت شعار 24 على 24 مطالبين بأن تؤمن كهرباء لبنان التيار الكهربائي بمعدل 24 ساعة يوميا. ويحملون لافتات كتب عليها "مؤسسة كهرباء لبنان تتحمل 46 بالمئة من الدين العام على لبنان نتيجة للهدر والفساد اللذين يسيطران على هذا القطاع".

وقام بعض المعتصمين بنصب الخيم امام الشركة للنوم فيها، معلنين عن بقائهم في هذا المكان لمدة 24 ساعة تيمنا بمطلبهم كهرباء 24/ 24.

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