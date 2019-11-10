المنار: لم يتحقق بعد أي خرق يعتدّ به في الازمة الحكومية

أفادت قناة "المنار" أنه على الرغم من المشاورات والجهود المبذولة، فلم يتحقق أي خرق يعتدّ به في ​الأزمة​ الحكومية، مشيرة الى أن الجميع يدرك ضرورة تحقيق خرق ايجابي يخفف من حالة الذعر الذي يعيشه ​اللبنانيون​.

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