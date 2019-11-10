المعتصمون نصبوا خيما في مرج بسري داعين اللبنانيين للإنضمام اليهم

بعد أن قام المعتصموم باقتحام حواجز مشروع سد بسري التي أقامها مجلس الإنماء والإعمار، نصب المعتصمون خيماً في المرج داعين اللبنانيين للإنضمام إليهم والوقوف في وجه صفقات الهدر والفساد. وعلى الأثر قام المتعهد بسحب عددٍ من آلياته تحسّباً لتصعيد المعتصمين.
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