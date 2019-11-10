المعتصمون نصبوا خيما في مرج بسري داعين اللبنانيين للإنضمام اليهم

بعد أن قام المعتصموم باقتحام حواجز مشروع ​سد بسري​ التي أقامها ​مجلس الإنماء والإعمار​، نصب المعتصمون خيماً في ​المرج​ داعين اللبنانيين للإنضمام إليهم والوقوف في وجه صفقات الهدر و​الفساد​. وعلى الأثر قام المتعهد بسحب عددٍ من آلياته تحسّباً لتصعيد المعتصمين.

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