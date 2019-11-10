صحناوي ردا على واكيم: "أنتو بالحكومة بتضللو الناس وبراتا كمان؟"

رد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على غضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​، متسائلا "انتو ب​الحكومة​ بتضللو الناس، وبراتا كمان؟"، موضحاً أن "اجتماع لجنة العفو صار ب 17/10 طرح فيه مسودة مشروع قانون وكان المطلوب عرضها تاني نهار لاقرار تعديلات عالمواد الخلافية، بعدين استقال رئيس الحكومة وما صار الاجتماع التاني، يعني ما في مشروع قانون من الحكومة متعلق بالعفو، وقف تضليل".

من جهته، رد واكيم قائلا "صحيح ولكن اقرت ضمن الخطة الاصلاحية لرئيس الحكومة ووافقتم عليها".