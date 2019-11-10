النشرة: العثور على الطفلين المفقودين في الوادي بين حبوش وعربصاليم

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطة بأنه "تم هذه الليلة العثور على الطفلين ​نصرالله​ علي حرب، ورأفت عدنان زين الدين، في الوادي بين حبوش و​عربصاليم​، الذين فقدا منذ ليل أمس، وتبين انهما استقلا ​دراجة نارية​ مساء امس وتوجها الى ​ساحة الشهداء​ في ​بيروت​ حيث شاركو في حراك المعتصمين وباتوا ليلتهم في الساحة وعادا مساء اليوم الى عربصاليم مع الإشارة الى انهما لم يبلغا ذويهما بالتوجه الى بيروت".

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