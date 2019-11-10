لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "الجلسة الاخيرة للحكومة وبغياب وزراء "​القوات اللبنانية​" طرح رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ورقته الاصلاحية التي تتضمن قانون ​العفو العام​ فوافق عليها ​مجلس الوزراء​ مجتمعاً واليوم اتحفنا وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ باطروحة مهاجماً القانون ورافضاً له"، متسائلا "كيف للناس ان تثق بك؟كيف لك انت ان تقوم بهذا الكم من المراوغة والشعبوية".

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كانت هذه تفاصيل خبر عماد واكيم لباسيل: كيف لك انت ان تقوم بهذا الكم من المراوغة والشعبوية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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