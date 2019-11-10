بلال عبدالله: لا قرار استراتيجيا لمعالجة الازمة الحالية

اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أن "كل ما حكي منذ بدء التحركات في الشوارع في مختلف المناطق اللبنانية من قبل السلطة السياسية والسياسيين هي تضييع للوقت"، مؤكداً "إننا بحاجة للبدء باستشارات نيابية وتكليف رئيس حكومة وتأليف حكومة حيادية كفوءة شفافة مصغرة تقر قانون انتخابي جديد يؤدي لانتخابات نيابية مبكرة وغير ذلك كله تضييع للوقت".
وفي حديث تلفزيوني، أشار عبدالله إلى أن "السلطة السياسية توجه رسائل سياسية لبعضها عبر الاجتماعات المالية و تلعب بالشعب"، متسائلا ""لماذا التأليف قبل التكليف؟ما هذه البدعة؟"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن القيام بألاعيب على الشعب اللبناني لانه يفهم كل شيء وبات يفهم بهذه الألاعيب ولذلك نزل إلى الشارع"، معتبراً أنه "لا قرار استراتيجيا لمعالجة الازمة الحالية".
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