النشرة: انطلاق مسيرة شموع نسائية من وسط بر الياس وصولا الى ساحة المحبة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأنه "انطلقت مسيرة شموع نسائية من وسط بلدة ​برالياس​ حيث جابت الطريق الدولية وصولاً الى ساحة المحبة عند مفرق ​المرج​ برالياس".

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