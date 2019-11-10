حبيش ينفي علاقته بالـpark meter في بيروت

نفى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "خبر تناقله بعض مواقع التواصل الاجتماعي مفاده مصدره ​محافظ​ ​بيروت​ ​زياد شبيب​ أن لي علاقة بموضوع الـpark meter في بيروت"، مؤكداً أن "لا علاقة لي لا من قريب ولا من بعيد بهذا المشروع الذي تم تلزيمه قبل دخولي الى الندوة البرلمانية والى المصدر ​الفاسد​ للاسف تتصرف بعكس لباس والدك".

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