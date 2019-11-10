الصادق المهدي يدعو إلى تشكيل البرلمان وتعيين الولاة المدنيين بالسودان

دعا زعيم حزب "الأمة القومي" ب​السودان​، ​الصادق المهدي​ إلى "تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات المدنيين، استكمالًا لأهداف ​الثورة​"، معلناً عن "الالتزام بدعم ​الحكومة​ الانتقالية لتنفيذ برامجها وخططها، للحفاظ على الوطن وتلبية تطلعات شعب السودان الخدمية والتنموية، وترسيخ المدنية للوصول إلى مرحلة ​الانتخابات​ الحرة والنزيهة والشفافة".

وشدَّد على "ضرورة الاهتمام بمشروع ​الجزيرة​ وإزالة كل قوانين المشروع التي رسمها النظام البائد ​عمر البشير​، وإزالة كل مظاهر التمكين في المشروع، وإعادة ​البنى التحتية​ للمشروع في السكة الحديدية والهندسة الزراعية"، موضحاً أن "قضية مشروع الجزيرة، تتطلب كنس كل قياداته ومحاسبة من قام بتدميره وإلغاء القوانين السابقة للمشروع التي أدخلها العهد البائد، وإيجاد قانون جديد ليحكم النظم الحديثة في المشروع".