الشرطة السودانية: مقتل مراهق وإصابة آخر في إطلاق نار بالسويد

أعلنت ​الشرطة السويدية​ أن "مراهقا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة نتيجة ​إطلاق نار​ في مدينة مالمو جنوبي البلاد"، مؤكدةً أن "البحث لا زال مستمرا عن منفذي الهجوم"، موضحةً أن "المراهقين كانا في مطعم للبيتزا عندما وقعت حادثة ​إطلاق النار​، وجرى نقل أحدهما على الفور للمستشفى ب​سيارة​ إسعاف، في حين وصل الآخر في سيارة خاصة".

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