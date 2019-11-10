أكد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي، ​بنيامين نتانياهو​ "مشاركة إسرائيل في معرض "إكسبو" في دبي"، مشيرا إلى "علاقات تجمعها مع ست دول عربية على الأقل وتقدم التطبيع"، لافتاً إلى ان "التطبيع يتقدم خطوة بعد خطوة، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى علاقات سلمية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: نقيم علاقات مع ست دول عربية على الأقل والتطبيع يتقدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.