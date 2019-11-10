شكرا لقرائتكم خبر عن 66 مليار جنيه حصيلة الضرائب على القيمة المضافة بالربع الأول من العام المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالى حصيلة ضرائب القيمة المُضافة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى (الفترة يوليو / سبتمبر 2019) 66 مليارا و473.4 مليون جنيه، مُقابل 66 مليارا و178.9 مليون جنيه حصيلة مُستهدفة، بزيادة قدرها 294.5 مليون جنيه، ما يعنى أن الحكومة حققت 100.4% من الحصيلة المُستهدفة.

وشهدت حصيلة ضرائب القيمة المُضافة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى انخفاضا عن حصيلة نفس الفترة من العام المالى السابق 2018/2019، حيث سجلت الحصيلة فى العام الماضى عن الربع الأول 67 مليارا و103.2 مليون جنيه، لتُسجل انخفاضا قدره 629.8 مليون جنيه.

وكشف بيان حصيلة الضرائب على الدخل وضرائب القيمة المُضافة، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2019/2020، عن الفترة (يوليو/سبتمبر 2019)، عن ارتفاع حصيلة الضرائب العامة مُقارنة بالربع الأول من العام المالى الماضى 2018/2019 بقيمة 387 مليون جنيه.

فيما بلغ إجمالى إيرادات الضرائب العامة المُحصلة خلال الربع الأول 49 مليار و180 مليون جنيه مُقابل 48 مليار و793 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، حيث كشف بيان المالية عن تحصيل 16 مليار و174 مليون جنيه من الجهات السيادية (هيئة البترول، قناة السويس، البنك المركزى، عوائد أذون وسندات خزانة)، وتحصيل 33 مليارا و6 ملايين جنيه من جهات غير سيادية.