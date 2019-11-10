شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. خطط تنمية سيناء أمام "دفاع النواب" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأحد، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: خطط تنمية سيناء أمام "دفاع النواب" الأسبوع المقبل باحث: تحالف تميم بن حمد وأردوغان بدأ يتهاوى.. ودعمهما للإرهاب لن ينقذهما هيئة الاستعلامات تنشر فيديوهات لزيارة نيابة أمن الدولة العليا لسجون طرة Advertisements ياسر الهضيبي: حزب الوفد مفتوح للجميع.. وأبو شقة أول من أطلق مبادرة لم الشمل برلمانى: الاقتصاد المصرى يشهد طفرة حقيقية وتراجع الأسعار خير دليل طلب مناقشة للحكومة حول سياسة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية الجمعية المصرية للقانون الدولى تناقش جهود مكافحة الإرهاب السبت القادم أنيسة حسونة تسأل الحكومة عن دور قصور الثقافة فى جذب الشباب ومواجهة التطرف

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