بنك ناصر يضخ 100 مليون جنيه لاستثمارها في أسهم الشركات المقيدة بالبورصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال طارق حافظ، مدير قطاع الاستثمار في بنك ناصر الاجتماعي، لمصراوي، إن البنك ضخ 100 مليون جنيه مناصفة بين شركتي "هيرميس"، و"سي آي أستس مانجمنت" بهدف المساعدة في تنفيذ تكوين وإدارة محفظة استثمار للبنك في أسهم الشركات المقيدة في البورصة.

وأضاف حافظ، لمصراوي، أن البنك سيبدأ في تسليم محفظته الاستثمارية إلى للشركتين، عقب الانتهاء من إجراءات فتح الحسابات البنكية، بهدف إدارة محفظة استثماراته في الشركات المطروحة بالبورصة.

وكان بنك ناصر الاجتماعي وقع، في أغسطس الماضي، عقد تكوين وإدارة محفظة أوراق مالية للبنك، مع المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية- هيرميس، وشركة "سي آي أستس مانجمنت"، بحسب بيان سابق من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار حافظ إلى إن إجمالي محفظة استثمارات البنك في الشركات المطروحة بالبورصة تبلغ حاليا 900 مليون جنيه، باستثناء شركة أبو قير للأسمدة، المساهم بها البنك.

وأوضح أن إدارة استثمارات البنك في الشركات المطروحة بالبورصة ستتم مناصفة بين الشركتين بواقع 450 مليون جنيه لكل شركة.

وأكد حافظ أن هذه الشركات المتعاقد معها البنك ستكون قادرة على الاستثمار بأفضل الطرق، وتحقيق عوائد مرتفعة من إدارة استثمارات البنك المطروحة في البورصة.

وأشار إلى أن البنك قرر استبعاد شركة أبو قير من محفظة مديري المحافظ، طبقا لاستراتجية البنك، حيث تقترب قيمة استثماراته في هذه الشركة من نحو 2 مليار جنيه.

وكان شريف فاروق نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، قال في وقت سابق، إن توقيع البنك عقد إدارة أصوله يأتي في إطار خطة إعادة الهيكلة الشاملة، والتي تتضمن استثماراته في الشركات المتداولة بالبورصة المصرية من خلال الشركات المسجلة لدى الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار.

وأضاف فاروق أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة البنك بإعادة الهيكلة والتعاقد مع شركات لإدارة محافظ الأوراق المالية المملوكة للبنك بهدف تحقيق أعلى عائد استثماري على المال المستثمر.

وقال طارق حافظ، لمصراوي، إن البنك رفع استثماراته خلال شهر سبتمبر الماضي في عدد الشركات المقيدة في البورصة إلى 28 شركة مقارنة بـ 23 شركة سابقا، بزيادة 5 شركات كبرى، باستثمارات جديدة بلغت 30 مليون جنيه تم ضخها في شراء أسهم بهذه الشركات الخمسة.

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وأضاف حافظ أن الشركات الخمسة التي استثمر فيها البنك شملت البنك التجاري الدولي، والسويدي للكابلات، وسينا فارما، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، ومستشفي كليوباترا.

وذكر أن مشاركة البنك في استثمارات جديدة بالشركات المطروحة في البورصة تأتي استجابة لتعليمات نائب رئيس مجلس إدارة البنك، للمساهمة في تعافي سوق المال بعد هبوط معدلات التداول في الأوقات السابقة.

وأوضح حافظ أن استثمارات بنك ناصر الاجتماعي تتراوح حاليا بين 28 شركة مقيدة في البورصة، و21 شركة غير مطروحة في سوق المال.

وبخلاف محفظة البنك البالغة 900 مليون جنيه المستثمرة في أسهم الشركات بالبورصة، واستثماراتها بشركة أبو قير بقيمة 2 مليار جنيه، وصلت قيمة استثمارات البنك في الشركات غير المقيدة بالبورصة إلى 200 مليون جنيه.

وأكد طارق حافظ أن البنك يترقب ظهور فرص استثمارية جيدة في برنامج الطروحات الحكومية القادمة للمشاركة فيها.

وأعلن حافظ أن البنك تخارج خلال العام الجاري من شركتي القومية للأسمنت، والوطنية لمنتجات الذرة، حيث كانت مساهماته فيهما ضعيفة للغاية، مشيرا إلى أن البنك يتخارج أو يدخل في استثمارات جديدة حسب خطته، والعائد الذي يعود عليه من هذه الاستثمارات.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة القومية للأسمنت، قررت في أكتوبر 2018، تصفية أعمال الشركة، وتعيين مصفيين لها على أن يتم أعمال التصفية خلال عام، وذلك بعد استمرار الشركة في تحقيق الخسائر لمدة 5 سنوات، وهو ما أدى إلى تآكل حقوق المساهمين، حيث مثلت خسائرها المرحلة نحو 12 مرة لرأسمالها.

وذكر طارق حافظ أن عمل البنك يقوم علي دورين الأول دور اجتماعي طبقا لخطة الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي في دعم الأسر والشرائح الأولى بالرعاية، والثاني هو دور استثماري بهدف رفع أرباح وعائد البنك لإعادة توظيفها في الدور المجتمعي الذي يلعبه البنك.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي بعض البرامج الاجتماعية غير المطروحة في البنوك التقليدية مثل صرف النفقة للمطلقات وللأطفال القصر، وتقديم قروض ميسرة اجتماعية للأسر الفقيرة لمساعدتهم على سداد نفقة العلاج أو الزواج أو الدراسة، وذلك بعد تقديم بحث اجتماعي تقوم به إدارة الشئون الاجتماعية.

كما يخصص البنك لجان للزكاة بهدف تلقيها ممن يرغب على مستوى الجمهورية، بهدف توصيلها للأسر الفقيرة، كما يعد بنك ناصر الاجتماعي وريثا لمن لا وريث له.