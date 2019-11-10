عمار الحكيم: الخطوات الإصلاحية في العراق جاءت بفضل تضحيات المتظاهرين

أكد رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم، أن ما يجري من خطوات إصلاحية جاءت بفضل تضحيات المتظاهرين.
وقال الحكيم في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد إن المظاهرات الشعبيةالتي تشهدها البلاد أتت بثمارها من خلال الصعقة الإيجابية التي ولدتها في جسد السلطتين التشريعية والتنفيذية ودفعتها إلى اليقظة وعدم المراهنة على صبر الشعب وحاجته الماسة لحياة حرة كريمة.
وأضاف أن كل ما يجري اليوم من خطوات إصلاحية برلمانية وحكومية وقضائية إنما جاءت بفضل تضحيات المتظاهرين وأصواتهم العالية وصبرهم وثباتهم في ساحات التظاهر، موجها الشكر والامتنان لكل مواطن متظاهر وطني سلمي رفع صوته وشعاره وطالب بحقه.
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