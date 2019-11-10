حماس تفرج عن 57 موقوفًا للمساهمة في تعزيز السلم المجتمعي

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة قرار الإفراج عن 57 من الموقوفين والمحكومين على ذمة قضايا أمنية مختلفة، بعد أن تمت دراستها ومعالجة آثارها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في

القطاع، إياد البزم، "حرصا على تعزيز الأجواء الداخلية الإيجابية في قطاع غزة واستجابة لدعوة المجلس التشريعي، وجه وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم الأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للمساهمة في تعزيز السلم المجتمعي".

وأضاف البزم: "وفي هذا الإطار قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني العفو عن 57 من الموقوفين والمحكومين على ذمة قضايا أمنية مختلفة، بعد أن تمت دراستها ومعالجة آثارها".