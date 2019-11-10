حزب عمر البشير يعلن للحكومة الانتقالية تحوله إلى "المعارضة الإيجابية"

أعلن حزب المؤتمر الوطني السوداني التابع للرئيس المعزول عمر البشير تحوله للمعارضة الإيجابية لحكومة الفترة الانتقالية، لمساعدتها بتصحيح الأوضاع، بدل نهج الكيد والتشفي، حسب بيان له.
وأضاف بيان الحزب: "دعوتنا للفكر السياسي الجديد تتمثل في المعارضة المساندة لوطننا، وتهدف إلى المساعدة فيتصحيح الأوضاع".
وأكد أن "الحرية والسلام والعدالة ودولة القانون لن تكون شعارات نرددها دون تطبيق".
ودعا الحزب قيادة الدولة إلى الانتباه لأوضاع المعتقلين السياسيين والعمل سريعا على معالجة الإجراءات الظالمة تجاههم، على حدتعبيره.
يذكر أن 23 شخصية من رموز نظام البشير السابق، إضافة إلى 32 ضابطا هم رهن التوقيف بتهمة محاولة الانقلاب على المجلس العسكري، قبل حله.
يذكر أن السودان بدأ في 21 آب الماضي مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
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