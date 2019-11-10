كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع التركية: 8 قتلى في انفجار بشمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 8 أشخاص مدنيين، وإصابة أكثر من 20 شخصاً بجروح، اليوم الأحد، في انفجار سيارة مفخخة في منطقة سيطرة القوات التركية في شمال سوريا.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها، إن 8 مدنيين قتلوا وأصيب أكثر من 20 بجروح في اعتداء بالسيارة المفخخة"، ونسب التفجير إلى وحدات حماية الشعب الكردية.

وأوضحت وزارة الدفاع أيضاً أن الانفجار وقع في قرية تقع جنوب مدينة تل أبيض السورية الحدودية مع تركيا في منطقة باتت تحت سيطرة القوات التركية والمقاتلين السورييين التابعين لها، بعد هجوم واسع الشهر الماضي.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الانفجار وقع في بلدة سلوك الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرق مدينة تل أبيض.

وأوضح المرصد، أن التفجير أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح من دون أن يفصح ما إذا كانوا من المدنيين أو العسكريين. ولم ينسب المرصد التفجير إلى أي جهة. Advertisements

وكانت تركيا شنت الشهر الماضي هجوماً في شمال شرق سوريا استهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها "إرهابية"، في حين تتعاون معها غالبية الدول الغربية في الحرب ضد تنظيم داعش.

وأتاح الهجوم التركي الذي أطلق عليه اسم "نبع السلام" سيطرة القوات التركية مع الميليشيات السورية الموالية لها على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً وبعمق نحو 30 كلم يمتد بين مدينتي تل أبيض ورأس العين.