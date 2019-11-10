كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع التركية: 8 قتلى في انفجار بشمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت وزارة الدفاع أيضاً أن الانفجار وقع في قرية تقع جنوب مدينة تل أبيض السورية الحدودية مع تركيا في منطقة باتت تحت سيطرة القوات التركية والمقاتلين السورييين التابعين لها، بعد هجوم واسع الشهر الماضي.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الانفجار وقع في بلدة سلوك الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرق مدينة تل أبيض.
وأوضح المرصد، أن التفجير أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح من دون أن يفصح ما إذا كانوا من المدنيين أو العسكريين. ولم ينسب المرصد التفجير إلى أي جهة.
وكانت تركيا شنت الشهر الماضي هجوماً في شمال شرق سوريا استهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها "إرهابية"، في حين تتعاون معها غالبية الدول الغربية في الحرب ضد تنظيم داعش.
وأتاح الهجوم التركي الذي أطلق عليه اسم "نبع السلام" سيطرة القوات التركية مع الميليشيات السورية الموالية لها على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً وبعمق نحو 30 كلم يمتد بين مدينتي تل أبيض ورأس العين.
وتسبب الهجوم التركي بمقتل عشرات المدنيين ونزوح عشرات آلاف الأشخاص ولقي إدانة واسعة من قبل المجتمع الدولي.