كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية خب والشعف بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، من تحرير مواقع جديدة في مديرية خب والشعف، شرق محافظة الجوف.

وأكد مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء "101 مشاه" العميد محمد بن راسيه، أن قوات الجيش اليمني حررت جبل صبرين وجبل أم الحجار ومواقع أخرى في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" اليوم الأحد.

وأوضح العميد بن راسيه، أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية.

ولفت إلى أن الفرق الهندسية لقوات الجيش اليمني تمكنت من نزع شبكات ألغام واسعة كانت قد زرعتها الميليشيا في محاولة منها لمنع تقدم قوات الجيش اليمني، في الجبهة.