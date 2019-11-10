كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فشل دبابات ليوبارد 2 التركية في الصمود في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت مجلة "المصلحة الوطنية"، إن الأداء الضعيف للدبابات الألمانية "ليوبارد 2" في ساحات القتال السورية أثارت تساؤلات حول قوتها المزعومة بينما تسببت في خلاف بين برلين وأنقرة.

فقد اشترت أنقرة 354 من الدبابات الألمانية الصنع في أوائل عام 2000 كتحديث لدبابات باتون إم 6 ، ومع ذلك لم تحقق الدبابات نجاحًا كبيرًا في الهجوم العسكري التركي ضد القوات الكردية في سوريا.

وقد أشار المقال إلى وثيقة نشرت على الإنترنت تكشف عن تدمير 10 ليوبارد 2 أس على أيدي الدولة الإسلامية؛ خمسة بصواريخ مضادة للدبابات واثنان بالألغام أو العبوات الناسفة واحدة للصواريخ أو قذائف الهاون والأخرى لأسباب غامضة.

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وذكرت ألمانيا أن الدبابات بيعت لتركيا على أساس أنها لم تُستخدم ضد الأكراد، مضيفًا أن صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت توضح أن دبابات ليوبارد 2 كانت تستخدم لتفجير مواقع كردية في عفرين، حيث أطلقت تركيا العملية العسكرية في عام 2018.

علاوة على ذلك، شوهدت ثلاث حطام ليوبارد في مدينة الباب شمال شرق سوريا، إلى جانب العديد من العربات المدرعة التركية الأخرى، حسبما ذكرت.

أثار استخدام دبابات "ليوبارد 2" ضد القوات الكردية غضبًا في ألمانيا بسبب إجبار إدارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الإعلان عن ترقية إلى "ليوبارد 2" في الوقت الحالي.

أما بالنسبة لأنقرة، قالت مجلة المصلحة الوطنية، إنها ترى أن الصفقة تم تأجيلها فقط كما تشير برلين إلى أنها قد تعود إلى الصفقة في وقت مناسب سياسياً.