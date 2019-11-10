"حماس" تعلن العفو عن 57 من الموقوفين بغزة

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة، إياد البزم، أن وزارة الداخلية والأمن الوطني قررت العفو عن 57 من الموقوفين، والمحكومين على ذمة قضايا أمنية مختلفة، بعد أن تمت دراستها ومعالجة آثارها".

ومن بين المفرج عنهم، الصحفي الفلسطيني هاني الآغا، المعتقل منذ نحو شهر ونصف في سجون حماس، وأصدرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بياناً حذرت فيه من تدهور أوضاعه الصحية، نتيجة الظروف القاسية التي يعيشها.

كما أن من بين المفرج عنهم الناشط الفلسطيني سامر النمس، المعتقل منذ أعوام في سجون حماس، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، رغم نفي عائلته لجميع التهم المنسوبة له.

وتوجه المحاكم التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، تهماً فضفاضة لمعارضيها، حيث تتهمهم بتهم مثل "النيل من الوحدة الثورية" و"التخابر مع رام الله"، وهي تهم سرعان ما تفرج عنهم بعد إدانتهم المفترضة بها، لكسب مواقف سياسية.

ويذكر أن قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد عوض، إن حركة حماس، أرسلت دعوة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، من أجل عقد اجتماع طارئ لقيادة حماس مع الفصائل.

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وأوضح في حديث صحفي، اليوم الأحد، أن الاجتماع سيعقد في مكتب رئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار، الساعة الثالثة من عصر اليوم.

وأشار إلى أن الاجتماع جاء عقب دعوة من قيادة حماس للفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيبحث ملف الانتخابات المقبلة.

يذكر أن حركة حماس، أعلنت الخميس الماضي، إطلاق حوار مع الفصائل الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، بشأن ملف الانتخابات.

يضاف إلى ذلك أن وزارة الداخلية بغزة أعلنت اليوم الإفراج عن 57 موقوفاً أمنياً لتعزيز الأجواء الإيجابية والسلم المجتمعي تمهيداً لعقد انتخابات شاملة.