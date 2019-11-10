كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعود اليوسفي": معركة الخلاص من المليشيات الحوثية قريبة جداً بعد اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب رئيس الموتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب اليمنية "سعود سعيد اليوسفي"، إن إتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، هو اتفاق لمصلحة الشعب اليمني.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأنه كان يوماً تاريخيا وله إيجابيات كبيره منها عوده كل موسسات الدولة إلى العاصمه الموقته عدن، وكل البنود واضحه أنها لرص الصفوف لمواجهة المليشيات الحوثيه المدعومة من إيران.

وأكد بأن لقد الأشقاء في المملكة العربية السعودية بذلوا جهداً كبيراً ويشكرون عليه، ولابد من سرعة التنفيذ على أرض الواقع، وبدون أي تأخير من أي جهه وكل أبناء الشعب اليمني ينتظرون أن يرون عودة الدولة، وفرض هيبة الدولة في كل المحافظات.

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وأشار إن تم التطبيق لما ورد في اتفاق الرياض سيوجه البوصله إلى المكان الصحيح لصنعاء وتحرير تعز والحديدة، والتي تواجه القوات المشتركة بما فيها المقاومه الوطنيه وألوية العمالقه والقوات التهاميه مليشيات الحوثي الإرهابيه، وتتابعون كل يوم الاستهداف من قبل المليشيات الحوثية للمناطق الاهله بالسكان، وما تتعرض له المناطق من دمار شامل ومن حصار لمحافظه تعز الباسلة.

وأكد نائب رئيس الموتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب اليمنية على أن معركة الخلاص من المليشيات الحوثية قريبة جداً، ولابد من توحيد الصف لمواجهة المليشيات الحوثية، ورص الصفوف وترك المناكفات السياسية التي لاخير فيها وتخدم أعداء اليمن.

وكان رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي باليمن عيدروس قاسم الزُبيدي، أكد على أن إتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع التحالف العربي بقيادة المملكة، وذلك لبناء المؤسسات وتثبيت الأمن والاستقرار في بلادنا، ورفع المعاناة عن شعبنا، وكبح ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

ويذكر أن اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها إعادة الأمل، وتجاوز عوائق استعادة ما تبقى من الدولة اليمنية المخطوفة لدى مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وإنهاء الانقلاب.