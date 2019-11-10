كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتشار العنف في إقليم "هونج كونج" الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرات، حيث قام نشطاء يرتدون ملابس سوداء بإغلاق الطرق وحطام مراكز التسوق عبر الأراضي الجديدة في هونغ كونغ اليوم الأحد في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة والعشرين على التوالي من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

كما متظاهرون مؤيدون للديمقراطية بتخريب محطة قطار في بلدة شا تين بوسط البلاد وحطموا مطعمًا يُعتبر مؤيدًا لبكين، وقلبوا طاولات المآدب وألواح الزجاج المحطمة، قبل أسبوعين من انتخابات المجالس المحلية في المدينة التي يحكمها الصين.

وامتد العنف إلى شوارع توين مون خارج مركز"V city "، حيث اندلعت معارك بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين.

والآن عرض التلفزيون صورًا لامعة وكدمات حمراء على الذراع العلوي لأحد مراسليها الذين قالوا إنها أصيبت بعبوة غاز مسيل للدموع في تسوين وان، إلى الغرب من الأراضي الجديدة، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في وقت متأخر في المساء لتطهير الشوارع.

كما تم إغلاق محطة السكة الحديد في شا تين، وسط مشاجرات بين الشرطة والمتظاهرين الصغار والكبار، في يوم من الاحتجاجات المعتزمة لمراكز التسوق في جميع أنحاء الإقليم، كانت مناطق التسوق عبر الميناء في الجزيرة الرئيسية هادئة.

وقالت الشرطة في بيان "المتظاهرون المتطرفون يتجمعون في مواقع متعددة في جميع أنحاء المناطق."

وأضافت الشرطة لقد تم التسكع في العديد من مراكز التسوق وتخريب المحلات التجارية والمرافق فيها، وإهمال سلامة أفراد الجمهور.

وقالت الشرطة إن المتظاهرين قاموا بتخريب الكتابة على الجدران والمتاجر التالفة في فستيفال ووك في كولون تونغ ومتاجر "اقتحمت" في تسوين وان، قاموا بالعديد من الاعتقالات في فستيفال ووك حيث اندلعت المعارك والناس ضربوا بعضهم بعضًا بالعصي.

وانتشر العنف في وقت لاحق إلى منطقة كولون في مونغ كوك، وهي واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لمحاولة إزالة الشريان الرئيسي لطريق ناثان، الذي يمتد جنوبًا إلى الميناء.

ويري المتظاهرون الغاضبون أنه وحشية من جانب الشرطة والتدخل من جانب بكين في حريات المستعمرة البريطانية السابقة، التي تضمنها صيغة "دولة واحدة ونظامان" المعمول بها منذ أن عادت الأراضي إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وتنفي الصين التدخل وتتهم الدول الغربية بإثارة المتاعب.

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"دعوة للثأر"

تجمع الآلاف من الناس في مظاهرة ليلة السبت من أجل "الشهداء"، بعد أن توفي طالب في المستشفى هذا الأسبوع بعد سقوطه الشديد أثناء احتجاج. دعا الكثير للانتقام.

وذكرت الشرطة والعديد من المشرعين تم اعتقال أو إلقاء القبض على سبعة من نواب المدينة المؤيدين للديمقراطية، ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة يوم الاثنين القادم بتهمة عرقلة اجتماع المجلس المحلي في مايو.

وقالت تانيا تشان، النائب المؤيد للديمقراطية، للصحفيين يوم السبت الماضي نعتقد أن الحكومة مع الشرطة ومعها المعسكر المؤيد للإنشاء، يحاولون تصعيد غضب أهالي هونج كونج من أجل إلغاء أو حتى تأجيل انتخابات مجلس المقاطعة المقبلة.

وقال أحد المشرعين المعتقلين، غاري فان، إن الاعتقالات كانت نتيجة "الملاحقات السياسية والقمع القضائي" من جانب الرئيس التنفيذي لهونج كونج كاري لام.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 24 نوفمبر.

كما دعا المتظاهرون إلى إضراب عام يوم الاثنين والناس لمنع وسائل النقل العام، على الرغم من أن مثل هذه الدعوات في الماضي لم تفلح في كثير من الأحيان.

وتم توسيع مستعمرة جزيرة هونغ كونغ وشبه جزيرة كولون، التي تم الحصول عليها بعد "حربين من الأفيون" مع الصين، لتشمل الأقاليم الجديدة الريفية الأكبر بكثير في عقد إيجار مدته 99 عامًا في عام 1898، أعادت بريطانيا جميع الأراضي إلى الصين عندما انتهت مدة الإيجار في عام 1997.

كما ألقى المتظاهرون قنابل حارقة على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه والرصاص المطاطي وعدة جولات من الذخيرة الحية، ينكرون استخدام القوة المفرطة.

كما طالب المتظاهرون بإجراء تحقيق مستقل في تكتيكات الشرطة، وهو أمر رفضه زعيم هونج كونج كاري لام.

وقالت لجنة خبراء دولية مستقلة مؤلفة من خمسة أعضاء أن تحليل هيئة مراقبة الشرطة في هونغ كونغ، مجلس شكاوى الشرطة المستقلة، أشار إلى وجود نقص في سلطاتها و"قدرة التحقيق المستقلة" للنظر في أعمال الشرطة خلال الاحتجاجات.

