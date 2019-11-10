أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ضرورة أن يتحمل الأوروبيين المزيد من المسؤولية نحو حلف شمال الأطلسي (الناتو) مستقبلا.

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