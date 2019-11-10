أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 10/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || ميركل: "الناتو" يعد الدعامة المحورية لدفاعنا
شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ضرورة أن يتحمل الأوروبيين المزيد من المسؤولية نحو حلف شمال الأطلسي (الناتو) مستقبلا.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || مقتل عدد كبير من عناصر "داعش"
توفي عدد كبير من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، إثر 14 ضربة جوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، في جبال مخمور شمال العراق، حسبما صرحت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || إيران تبدأ بناء مفاعل ثان للطاقة النووية في محطة بوشهر
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، بناء مفاعل ثان للطاقة النووية في محطة بوشهر، وسط توترات متصاعدة بشأن انهيار الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.