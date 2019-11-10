السلامي والسفري الأقرب لخلافته.. ثلاثية برشيد تُقرب كارتيرن من الإقالة

أصبح مصير الفرنسي باتريس كارتيرن مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم، على كف عفريت، بعد الخسارة التي مُني بها الفريق الأخضر، أمام مضيفه يوسفية برشيد بثلاثة أهداف لهدفين، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الثالث من البطولة الاحترافية.

وأكد مصدر مقرب من الرجاء، أن مكتب النادي برئاسة جواد الزيات، يتجه نحو فك الارتباط مع كارتيرون، في ظل البداية المتواضعة للنسور الخضر تحت قيادته هذا الموسم، على غرار مغادرة الفريق مسابقة كأس العرش من الدور 32، بالهزيمة على أرضه أمام ضيفه نهضة الزمامرة.

ويأتي جمال السلامي على رأس المدربين الذين يضعهم مسؤولو الفريق الأخضر، لخلافة المدرب الفرنسي، في قيادة سفينة بطل كأس السوبر الإفريقي.

Advertisements

ومن المنتظر أن يساعد السلامي في حال انفصال الرجاء عن كارتيرون، والتعاقد معه، سيساعده يوسف السفري، بحكم أن الثنائي سبق له الاشتغال سويا في الدفاع الحسني الجديدي.

يذكر أن الفريق البيضاوي، تعاقد مع مدربه الحالي متم يناير الماضي، خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو، ونجح كارتيرون في قيادة الرجاء للتتويج بكأس السوبر، واحتلال وصافة البطولة الاحترافية، التي مكنته من العودة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.