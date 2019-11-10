الوزير عبيابة في قلب زوبعة جديدة .. لا يعرف اسم الرئيس الموريتاني!- فيديو

أثار الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، جدلا في موريتانيا اليوم الأحد، بعدما أخطأ في اسم الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني.

عبيابة، في كلمته صباح اليوم في مهرجان المدن القديمة، تحدث في افتتاح كلمته، وخاطب رئيس الجارة الجنوبية، قائلا “السيد محمد ولد الشيخ العزوزي يحفظه الله”.

زلة عبيابة، أثارت الجدل في الجارة الجنوبية، حيث تفاعل معها نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، مستغربين عدم معرفة الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية لاسم رئيس الجارة الجنوبية.

الغضب وصل إلى المغرب، حيث تفاعل عدد من النشطاء في المغرب مع زلة عبيابة، وفي ذات السياق اعتبر مصطفى گرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أن “الخطأ الكارثي الذي ارتكبه وزير الثقافة والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، لحسن عبيابة، خلال كلمته باسم المغرب في احتفالات الشعب الموريتاني الشقيق، والمتعلق بعدم معرفته اسم رئيس الجمهورية الموريتانية، يستلزم إعفاءه فورا من مهامه واستبداله بأحد ممن هم أفضل منه في هذا المتصب وهم كثر”.

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يشار إلى أن عبيابة، حضر صباح اليوم الأحد رفقة وفد مكون من مسؤولين مغاربة من بينهم سفير المغرب في نواكشوط حميد شبار، لتمثيل المغرب كضيف شرف على مهرجان المدن القديمة في “شنقيط”.

عبيابة منذ أول ندوة صحافية له بصفته متحدثا رسمية بالحكومة الثانية لسعد الدين العثماني، أثار الكثير من الجدل، ووصفت أول ندواته الثحافية بـ”غير الناجحة”، ما أغضب الكثير من مكونات الحكومة، إلا أن العثماني أعلن أنه لا ينوي تغيير المتحدث ياسم حكومته، رغم ما سجل عنه.