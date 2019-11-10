أسقط “الماط” بثلاثية.. الحسنية يضرب موعدا مع “الطاس” في نهائي كأس العرش

حجز فريق حسنية أگادير، بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العرش، عقب تغلبه اليوم الأحد، في المربع الذهبي على المغرب التطواني بثلاثة أهداف دون رد.

وأنهى الفريق السوسي الشوط الأول من اللقاء الذي احتضنه ملعب مراكش الكبير، متقدما بهدفين نظيفين، تناوب على توقيعهما كل من سفيان بوفتيني في الدقيقة 11 من علامة الجزاء، طُرد على إثرها حارس مرمى المغرب التطواني رضا بوناغة.

وضاعف الفلسطيني تامر صيام ثلاث دقائق قبل نهاية الفصل الأول من تقدم الحسنية بإحرازه ثاني الأهداف، قبل أن يعود بوفتيني في الوقت البديل من الجولة الثانية، من ركلة جزاء ثانية، ويختتم ثلاثية غزالة سوس، محرزا هدفه الشخصي الثاني في اللقاء.

ويلتقي حسنية أگادير في المباراة النهائية، مع الاتحاد البيضاوي الذي تغلب أمس السبت، بطنجة، على الدفاع الحسني الجديدي بهدف دون رد، بعد التمديد، علما أن النهائي سيحتضنه الملعب الشرفي بوجدة، في 18 من الشهر الجاري.