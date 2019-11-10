نسرين الراضي تعلق لأول مرة عن “قبلة كان”

خرجت الممثلة نسرين الراضي، لأول مرة عن صمتها، بخصوص موضوع الضجة التي أثارتها قبلتها للممثلة لبنى أزياء في مهرجان كان بفرنسا، موضحة أن ذلك التصرف ليس إلا عربون محبة من الممثلة ليلى أزبال لها.

وقالت الراضي خلال استضافتها في برنامج “المواجهة مع بلال مرميد” الذي عرض على قناة “ميدي 1تيفي” يوم الجمعة، إنها لم تنزعج من الانتقادات التي طالتها بعد انتشار مقطع الفيديو الذي وثق لقبلة “كان”، نتيجة الدعم الذي تلقته من طرف عائلتها وأقاربائها.

وعن نيتها في خلق “البوز” بتصرفها رفقة لبنى أزبال، قالت نسرين : “لا أحتاج البوز، لأنني لو أردت أن أصنعه، لصنعته هنا في المغرب ولن أنتظر مهرجان كان”.

‎وكانت نسرين الراضي وزميلتها في بطولة فيلم “أدم”، لبنى أزبال، قد خلقتا الجدل بسبب قبلة عل السجادة الحمراء لمهرجان “كان”، وسبق أن رفضت التعليق عن الموضوع معتبرة إياه أمرا شخصيا، قبل أن تخرج لتؤكد رواية لبنى ازبال بأن القبلة بريئة ولا تحمل أي إيحاءات، عكس ما فهم منها.