المركز العربي ومعهد الدوحة يطلقان دورية "حكامة" للإدارة والسياسات العامة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 عن مسعى إصدار دورية محكمة في مجالي "الإدارة العامة" و"السياسات العامة" باسم "حِكامة"، ومن المتوقّع أن يصدر العدد الأول من الدورية في صيف العام 2020.

وذكر المركز أن الدورية "تصدر مرتين في العام، لخدمة جمهورها في المجتمع الأكاديمي والبحثي، وكذا الدائرة الأوسع من المعنيين بمجال الحكم وصنع السياسات، وتنفيذها، وإدارة المؤسسات العامة للدولة، سواء أكانوا من نخبة الدولة ومسؤوليها والعاملين فيها، أم من مؤسسات المجتمع المدني التي يرتبط مجال اهتمامها بمنحى من نواحي السياسات العامة".

وأوضح أن هناك "هيئة تحرير اختصاصية، تدير الدورية فضلا عن هيئة استشارية تشرف على أعمالها. و"حكامة" هي الدورية العلمية المحكّمة السادسة التي يصدرها المركز العربي ضمن رسالته الرامية إلى تبنّي رؤية نهضوية للمجتمعات العربية تقوم على الفهم الشامل لمختلف القضايا والإشكاليات التي تواجهها هذه المجتمعات داخليًا وفيما بينها وبين دول الجوار والعالم".

وتعتمد الدورية المواصفات الشكلية والموضوعية للدوريات العلمية المحكمة، وهي تنشر بحوثا وأوراق سياسات ومراجعات نقدية، تخضع جميعها إلى قواعد التحكيم وأخلاقيات النشر التي يتبناها المركز، كما تتضمن الدورية بابًا للدراسات المترجمة.

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وتدعو هيئةُ التحرير المعنيات والمعنيين، ممن يكتبون في هذا الحقل، ويرغبون في نشر بحوثهم ومساهماتهم البحثية، إلى مراسلتها على البريد الإلكتروني الآتي:

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