"بلبل" يصرع 14 شخصا في الهند وبنغلادش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 14 شخصا مصارعهم في الهند وبنغلادش، بعدما تعرضت المنطقة لإعصار، منتصف الليل الفائت.

وضرب الإعصار "بليل" شمالي شرقي الهند بداية، ووصل لاحقا إلى بنغلادش المجاورة.

واضطر أكثر من مليوني شخص للتوجه إلى الملاجئ في جميع أنحاء المنطقة الساحلية الشاسعة في بنغلاديش.

وقالت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية إن الإعصار بلبل تسبب بمصرع سبعة أشخاص على الأقل في ولاية البنغال غربي الهند، حيث ضرب الإعصار المنطقة منتصف ليل السبت.

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وقالت وكالة أنباء "نيوز يونايتد" البنغلاديشية إن سبعة أشخاص قتلوا هناك.

وقال مسؤول إدارة الكوارث في بنغلادش، إنامور الرحمن، إن الإعصار أحدث أضرارا في نحو 5000 منزل في جميع أنحاء المنطقة الساحلية وتسبب في اقتلاع العديد من الأشجار.

وقالت وزارة الزراعة إن أكثر من 494,200 فدان من أراضي المحاصيل قد تضررت.