مصدر: المتظاهرون مستمرون بالتوافد إلى ساحة التحرير

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين يتوافدون بصورة مستمرة لغاية، الآن، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".

وأضاف أنه "لا يوجد اي استهداف للمتظاهرين من قبل القوات الأمنية"، مبيناً أن "عدداً من المتظاهرين متمركزين عند جسر الجمهورية واسفله وفي المطعم التركي".

