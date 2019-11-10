مصدر: المتظاهرون مستمرون بالتوافد إلى ساحة التحرير

أفاد مصدر أمني، الأحد، بتوافد المتظاهرين بصورة مستمرة إلى ساحة التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين يتوافدون بصورة مستمرة لغاية، الآن، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".
وأضاف أنه "لا يوجد اي استهداف للمتظاهرين من قبل القوات الأمنية"، مبيناً أن "عدداً من المتظاهرين متمركزين عند جسر الجمهورية واسفله وفي المطعم التركي".
وأضاف أنه "لا يوجد اي استهداف للمتظاهرين من قبل القوات الأمنية"، مبيناً أن "عدداً من المتظاهرين متمركزين عند جسر الجمهورية واسفله وفي المطعم التركي".
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