مقتل مدني بهجوم مسلح شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني بمنطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".