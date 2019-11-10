أعلن عبد الكريم خلف المتحدث العسكري للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الأحد، عن قيام مجموعة وصفها وصفها بـ"المنفلتة" بتفجير احد ابراج المراقبة شرقي العاصمة بغداد. ونقل التلفزيون الرسمي عن خلف قوله، إن "مجموعة منفلتة في منطقة البلديات تفجر احد ابراج كامرات المراقبة لاخفاء جرائمهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر الناطق العسكري لعبد المهدي: مجموعة تفجر احد ابراج المراقبة شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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