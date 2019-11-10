عضو الحزب الحاكم بالصين: زيارتي للإمارات تعزز العلاقات الاستراتيجية

أعرب هو هوبينغ، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عن سروره لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن هدف زيارته هو تعزيز العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.



تصريحات هوبينغ جاءت خلال محاضرة ينظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بعنوان: "أفكار الحزب الشيوعي الصيني لحكم وإدارة الدولة خلال 70 سنة".

وقال هوبينغ: إن الحزب الشيوعي يحكم الصين ويقود كل شيء في البلاد، مؤكدا استعداده أن يتقاسم تجارب الحزب، البالغ عدد أعضاءه ٩٠ مليون عضو وتأسس قبل ٩٨ سنة، مع الإمارات.

ولفت أمين لجنة الحزب في مقاطعة شانشي إلى أن الصين حققت طفرة عظيمة، فالقوة الشاملة للبلاد ارتفعت بشكل كبير، والناتج المحلي بالصين وصل في ٢٠١٨ إلى ١٣.٦ ترليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن الصين تعيش في مرحلة حاسمة لتحقيق النهضة العظيمة لأمتها حيث تصادف الذكرى الـ٧٠ لتأسيس الصين الجديدة.

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يذكر أن العلاقات بين الصين والإمارات شهدت نقلة نوعية كبيرة بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بكين في ديسمبر/كانون الأول 2015، التي أسهمت في توطيد وتعزيز التعاون من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.





وتغطي مجالات التعاون بين الإمارات والصين حزمة من المحاور، تبدأ من السياسي والاقتصادي، وكذلك التعليمي والتكنولوجي، ومثله الطاقة والمياه، والثقافي والإنساني، فضلا عن المجالات العسكرية وإنفاذ القانون والأمن.

والإمارات شريك رئيسي للصين في مشروع الحزام والطريق، الذي تسعى بكين من خلاله لإحياء طريق الحرير لتعزيز حركة التجارة الدولية.

كما تعتمد الصين على ما تملكه الإمارات من موقع استراتيجي وبنية أساسية وبيئة قانونية، ومن نهج التسامح والانفتاح، ما يؤهل لأن تكون شريكا أساسيا يمتلك قدرة ابتكارية لتوظيف هكذا مشاريع في صناعة مستقبل بإيجابيات عابرة للحدود والقارات.