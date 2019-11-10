ألمانيا تحذر: بدون الناتو لن تحمي أوروبا نفسها بشكل فعال

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأحد، من تقويض حلف شمال الأطلسي، وذلك في أقوى رد من برلين على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي انتقد فيها الحلف العسكري.

وقال ماس، في مقال نشرته مجلة دير شبيجل: "سيكون من الخطأ أن نقوض حلف شمال الأطلسي، بدون الولايات المتحدة لن تتمكن ألمانيا ولا أوروبا من حماية نفسها على نحو فعال".

وفيما أيد ماس دعوة ماكرون إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا، مشيرا "لذلك نعمل مع فرنسا جاهدين على بناء أوروبا، ونعمل معا عن كثب في مجال السياسات الأمنية"، وحذر من التسبب في مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

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وأكد وزير الخارجية الألماني "نعم نريد أوروبا قوية وذات سيادة، لكننا نحتاجها في إطار حلف شمال أطلسي قوي وليس كبديل عنه".

ودعا ماس إلى إقامة مجلس للأمن الأوروبي تكون بريطانيا عضوا فيه بصرف النظر عن خروجها المزمع من الاتحاد الأوروبي.

وبين أنه يعمل عن كثب على هذه الفكرة مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، وأن بلاده تهدف إلى تقديم إطار عمل لمجلس الأمن الأوروبي أثناء فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2020.

وكان ماكرون قال لمجلة "ذي إيكونوميست" الأسبوع الماضي: "إن حلف شمال الأطلسي في حالة موت إكلينيكي"، مشيرا إلى الافتقار للتنسيق وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب.

كما أبدى الرئيس الفرنسي تشككه كذلك في قاعدة أمنية تفيد بأن الهجوم على عضو بالحلف يعني الهجوم على كل الحلفاء.