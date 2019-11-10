في يومه الأول.. "أبوظبي الاستراتيجي" يطلق أكاديمية الإمارات للسياسات

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العين الإخباريةالأحد 2019/11/10 08:13 م بتوقيت أبوظبي
جانب من فعاليات جلسات ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس
شهد اليوم الأول من فعاليات ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، الأحد، الإعلان عن إطلاق أكاديمية الإمارات للسياسات.
وقالت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، إن أكاديمية مركز الإمارات للسياسات تعد أول أكاديمية للتدريب في المنطقة في مجال تحليل السياسات.
وناقش نخبة من صناع القرار وخبراء السياسات الدوليين مواضيع عدة تندرج تحت عنوان تنافس القوى القديم في عصر جديد.
وشهد الملتقى مناقشات حول توزُّع القدرات العسكرية وعسكرة حرب التكنولوجيا، وخريطة العالم الجيو-مالية، وخريطة العالم الجيو-تقنية: الذكاء الاصطناعي وتوزع القدرات السِّبرانية، إضافة الى خريطة الطاقة في العالم واللعبة الدولية والإقليمية
كما استضاف الملتقى وزير الدولة للذكاء الاصطناعي الدكتور عمر بن سلطان العلماء الذي ناقش السياسات الإماراتية في العصر الجديد ومنها استراتيجية الدولة في مجالي قدرات الذكاء الاصطناعي وصناعة الفضاء.
وفي كلمة الملتقى الرئيسية قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات أصبح جزءًا مُهماً من مشهد السياسة الخارجية في الخليج.
وتستمر جلسات ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس ليوم غد حيث سيناقش نخبة من صناع القرار وخبراء السياسات هيكل النظام الإقليمي الحالي في الشرق الأوسط، وأدوار القوى الإقليمية غير العربية، وصعود دور دول الخليج.
يذكر أن الملتقى الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية كان قد حاز العام الماضي المركز العاشر عالميا والأول عربيا في قائمة أفضل المؤتمرات السياسية حول العالم.
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